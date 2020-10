SIRACUSA – Accusato di omicidio, si nascondeva da quattro giorni a polizia e carabinieri che lo stavano braccando. È stato trovato in un fondo agricolo a Carlentini, nel Siracusano, Antonino Milone, 37 anni, accusato di aver ucciso sabato scorso Sebastiano Greco, l’ex gestore di una pompa di benzina a Lentini.

Tre colpi avevano centrato all’addome la vittima in via delle Spighe, centro del paese. Con Milone si trovava sullo scooter Shasa Antony Bosco, 29 anni, fermato già dalle forze dell’ordine. Interrogato dal gip che ha convalidato il fermo il giovane avrebbe detto di non conoscere le intenzioni dell’amico.

Gli agenti di polizia erano convinti che Milone non fosse fuggito lontano e lo hanno trovato nel fondo agricoli armato di mitraglietta. È stato trasferito nel carcere di piazza Lanza, a Catania. (ANSA).