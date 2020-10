La Rap attende il via libera regionale a 25 mila tonnellate in più

PALERMO – La raccolta dei rifiuti a Palermo resta appesa a un filo. Il vertice di ieri fra la Rap, il Comune e la Regione è stato aggiornato a oggi quando, imprevisti permettendo, dovrebbero vedere la luce i pareri tecnici sull’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando per spostare parte dell’immondizia di Bellolampo sulla sommità della sesta vasca e per abbancarvi altre 25 mila tonnellate. Due mosse che, se realizzate, darebbero ossigeno al capoluogo siciliano per almeno un altro mese, mentre continua ad aleggiare lo spettro del trasporto fuori dalla Sicilia.

La situazione ha ormai raggiunto i livelli di guardia: la Rap dalla scorsa settimana parla di una vera e propria emergenza e col Dipartimento di viale Campania è partito il solito rimpallo di accuse e responsabilità a mezzo postale, mentre i carabinieri ieri hanno fatto un sopralluogo in discarica. Un balletto a cui i palermitani sono ormai abituati, anche se questa volta la crisi sembra più concreta che mai. Le 50 mila tonnellate sul piazzale di Bellolampo impediscono di mettere in funzione a pieno regime il Tmb, ma a mancare (lamenta la Rap) sono soprattutto i siti in cui portare i rifiuti, sebbene dalla Regione rispondano che è solo colpa della poca differenziata.

Una valvola di sfogo potrebbe essere rappresentata dal progetto di chiusura della sesta vasca, di cui le 25 mila tonnellate sono solo uno stralcio: in totale si parla di 140 mila tonnellate, per il cui iter autorizzativo però potrebbero volerci anche sei mesi. Nel frattempo Palermo potrebbe passare un altro Natale con i cassonetti pieni, circostanza che i vertici Rap stanno provando in ogni modo a evitare.

Il timore della partecipata del comune di Palermo è che l’unica via d’uscita, presto o tardi, sia il trasporto dei rifiuti al di fuori della Sicilia, soluzione solo transitoria ma costosissima. Ieri sera la raccolta è stata assicurata, ma senza buone notizie dalla Regione già da questa sera la Rap non saprebbe dove portare i rifiuti con il conseguente blocco della raccolta, cosa che sommergerebbe Palermo di immondizia.