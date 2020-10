Bellolampo non chiude, ok dell’Arpa allo stoccaggio sulla sesta vasca

Scongiurato lo stop alla raccolta in città

PALERMO – Si va verso la risoluzione dell’emergenza rifiuti a Palermo. Il Comune in serata ha ricevuto il parere positivo dell’Arpa sulla nuova ordinanza che il sindaco, Leoluca Orlando, dovrebbe firmare domani mattina e che consentirà lo spostamento dei rifiuti dal piazzale antistante all’impianto di Tmb di Bellolampo alla sommità della sesta vasca della discarica. La Rap, società partecipata del Comune che gestisce il servizio di igiene ambientale nel capoluogo siciliano, ha anche presentato il progetto definitivo per la chiusura della sesta vasca: il progetto consentirà, con uno stralcio, di abbancare subito 25mila tonnellate di immondizia, scongiurando l’ipotesi di un trasporto dei rifiuti fuori dalla Sicilia. Gli ok dell’Arpa e della Regione consentiranno di evitare lo stop alla raccolta che era stato paventato nei giorni scorsi.

(DIRE)