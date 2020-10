Covid a Palermo: niente concerto di Capodanno e fiere di Natale

PALERMO – Niente concerto di Capodanno in piazza, Fiera dei morti e Fiera di Natale. Si profila una stretta per contenere la diffusione del Covid a Palermo.

Nuova ordinanza

Il sindaco Leoluca Orlando sta mettendo a punto un’ordinanza che entrerà in vigore nei prossimi giorni,, probabilmente già nel fine settimana, con misure ancora più restrittive di quelle contenute del Dpcm del premier Conte e valide fino al 13 novembre.

Niente alcol dalle 21

Ad esempio, dovrebbe essere imposto lo stop alla vendita dalle 21:00 di alcolici in tutti gli esercizi commerciali compresi i supermercati, le piccole botteghe e i distributori automatici di bibite. LEGGI L’ARTICOLO

Niente concerto di Capodanno

L’obiettivo è stringere le maglie per evitare il lockdown totale. Per quanto riguarda gli eventi di Natale l’amministrazione comunale ha in programma di organizzare piccoli eventi nei quartieri utilizzando le risorse, circa 230 mila euro, che dovevano servire per il tradizionale concerto di fine anno in piazza Politeama. Eventi dove sarà più facile mettere in pratica e controllare il rispetto dei protocolli per il distanziamento.