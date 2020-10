Il maltempo sferza Palermo: il Comune chiude ville e giardini

La misura a scopo precauzionale per prevenire disagi procovati dal vento e dalla pioggia

PALERMO – Il maltempo sferza Palermo. Così, a causa delle condizioni meteo avverse, il comune del capoluogo, si legge in una nota dell’amministrazione, ha disposto “la chiusura precauzionale di tutte le ville e giardini comunali per oggi”.

Il meteo avverso negli ultimi giorni ha condizionato non poco la circolazione veicolare nel capoluogo. Nin si registrano al momento danni a cose o persone ma nel tardo pomeriggio di ieri e in nottata le raffiche di vento hanno imperversato per diverse ore sul capoluogo.