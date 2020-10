Le cause sono in corso di accertamento.

Incidente in carreggiata e traffico bloccato. L’Anas comunica che, sull’autostrada A19 “Palermo – Catania” la circolazione è provvisoriamente bloccata a causa di un incidente in località Motta Sant’Anastasia (CT), in direzione Palermo. Un mezzo pesante che si è intraversato sulla carreggiata ed ha causato il ferimento del conducente.

Sono chiuse le rampe della Tangenziale Ovest di Catania in direzione della A19, per i veicoli provenienti dalle carreggiate sud e nord.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.