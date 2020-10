Marsala violenta, bande di giovani armati fanno sempre più paura

MARSALA (TRAPANI) – Marsala si scopre violenta e in balìa di bande di giovani che dimostrano di non avere scrupoli arrivando ad aggredire, in tanti contro uno, armati anche di coltelli e oggetti contundenti.

Gli arresti di stamattina, dopo quelli avvenuti dieci giorni fa, non lasciano scampo a considerazioni terze: c’è un problema microcriminalità che va affrontato senza più tergiversare. In manette sono finiti Salvatore Crimi, 18 anni, già detenuto in carcere per fatti analoghi, Samuele Maggio Samuele, 19 anni e Salvatore Di Dia, 23 anni, tutti già con precedenti di polizia. Un quarto ragazzo, già identificato, è sfuggito alla cattura ed è ricercato.

Gli arresti di stamani fanno seguito ad un episodio avvenuto nell’ultimo fine settimana del mese scorso, nei pressi di Porta Garibaldi.

Ad essere presi di mira due giovani stranieri ai quali è corso in aiuto un agente di Polizia libero dal servizio anch’egli aggredito dal branco: il poliziotto è stato accerchiato e bloccato, quindi aggredito ripetutamente con un coltello serramanico, calci e pugni da circa dieci ragazzi. A salvarlo sono arrivati i Carabinieri che erano di pattuglia in zona e che hanno impedito ulteriori e più gravi conseguenze per il poliziotto che ha riportato diversi traumi in tutto il corpo e due ferite da taglio all’addome e alla coscia.

I marsalesi si ritrovano su tutti gli organi di stampa, locali, regionali e nazionali e si interrogano su che tipo di città, la loro, sia diventata. Ma non si registrano prese di posizione ufficiali da parte del nuovo ed appena insediatosi sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Il primo cittadino glissa, parla di concordia e di pace ma non specifica se ha intenzione di costituirsi, come Comune, parte civile nel processo che ci sarà nei confronti degli arrestati odierni e di una decina di giorni fa.

Tace la politica locale limitandosi a suggerire l’aumento dei controlli delle forze dell’ordine salvo poi ricordare che “gli organici sono sottodotati”. L’unica nota ufficiale arriva da Valentina Villabuona e Linda Licari, rispettivamente Presidente dell’Assemblea provinciale del Pd e componente della Direzione provinciale dei Dem: “Per mesi abbiamo denunciato che a Marsala c’era un problema legato al razzismo e per mesi ci hanno risposto che si trattava di equivoci o di mancanza di sicurezza.

Oggi altri 4 arresti, giovani che hanno aggredito alcuni ragazzi immigrati e non contenti anche un poliziotto in borghese intervenuto in aiuto dei migranti e che apprendiamo oggi che è stato accoltellato. Esprimiamo vicinanza all’agente che seppur non in servizio è subito intervenuto ed ha subito le conseguenze più gravi. Ci auguriamo che questa volta il neo Sindaco di Marsala Massimo Grillo esprimerà un giudizio di condanna senza se e senza ma, che non abbiamo sentito durante la campagna elettorale, forse perché l’argomento non interessava a lui o ai suoi alleati o perché troppo impegnato a parlar male delle assessore designante altrui, per farsi carico di un problema così delicato. Noi ancora una volta ringraziamo le Forze dell’Ordine per l’attività quotidiana che svolgono e condanniamo senza ambiguità questi gesti, consapevoli che sono comportamenti di una sparuta minoranza, ma consapevoli anche che la cultura e la buona politica sono necessarie affinché questi gesti non si ripetano più”. Per il resto c’è da sottolineare che anche dopo gli arresti odierni il “Tribunale di Facebook” ha deciso: sono molti, purtroppo, i commenti sotto i vari siti di informazione che riportano la notizia di marsalesi per i quali la banda di giovani criminali va quasi giustificata.