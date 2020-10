Medico ravennate muore in una immersione a Ustica

PALERMO – Sarà eseguita questa mattina l’autopsia sul medico Claudio Benedetti, 66 anni, morto in un’immersione a Ustica. Il corpo del medico di famiglia, molto conosciuto a Ravenna, è stato portato nell’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico a Palermo. Benedetti, da sempre amante dello sport, faceva parte di un gruppo di appassionati di immersioni e ieri mattina, mentre si trovava in acqua, è stato colto da un malore. Una delle prime persone a soccorrere il medico è stato un cugino di Benedetti, ortopedico di Ravenna. Sono intervenuti gli uomini del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. (ANSA).