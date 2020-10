PALERMO – Il Palermo ha completato il suo calciomercato con l’arrivo del terzino Alberto Almici, svincolatosi dal Verona lo scorso 5 ottobre e arrivato in città lunedì pomeriggio.

Il calciatore ha già avuto modo di conoscere i nuovi compagni e oggi è stato ufficialmente presentato alla stampa: “La scelta di venire a Palermo è scaturita negli ultimi giorni. C’era stato un interessamento. Ho scelto Palermo perché è stata una scelta dettata dal cuore e dalla piazza. Scelta di grande responsabilità. Non sono sceso di categoria perché Palermo non è scendere di categoria. Vogliamo riportare questa squadra dove merita”.

“Il mio obiettivo era giocare in Serie A, non si è realizzato e forse ho messo del mio. Atalanta e Brescia – dichiara il terzino – mi hanno ritenuto appropriato per la categoria. Il mio sogno nel cassetto ce l’ho ancora. Venire qui a è stata una scelta in quel senso, cioè crearmi un percorso importante. Voglio essere un giocatore leader e di riferimento per questa squadra e città. Con il Verona ho rescisso perché avendo finito tardi di giocare con il Pordenone, sono partito più tardi, non ero con la squadra e dovevo scegliere se rimanere fermo fino a gennaio o rescindere il contratto e trovare una sistemazione anche dopo la chiusura del calciomercato”.

“Sono molto critico con me stesso. Do sempre la colpa a me stesso se non raggiungo l’obiettivo. Magari – continua Almici-, in certe circostanze avrei potuto dare di più. Non ero un testa calda da giovane”.

Per Almici questa sarà una nuova esperienza perché ha sempre giocato in Serie B, quindi non conosce la Serie C: “Per me la Serie C è un mondo nuovo. Sicuramente si gioca a calcio e undici contro undici. Voglio portare la mia esperienza per aiutare la squadra che è giovane. In questi anni ho visto che la differenza la fa la corsa, la ferocia agonistica ed essere messi bene in campo. Aiuta anche l’equilibrio perché non bisogna esaltarsi o buttarsi giù”.

Domenica Almici potrebbe già andare in campo viste le condizioni non ottime di Doda: “È un momento con tempi ristretti, sono arrivato e mi sono messo a disposizione. Conto di esserci per dare una mano alla squadra, ci sarà il momento per trovare la condizione”.

Almici al Pordenone, lo scorso anno, ha avuto modo di giocare con Misuraca e al Verona con Di Gaudio, entrambi palermitani che gli hanno parlato bene della piazza: “Sento ogni giorno Gianvito (Misuraca, ndr). Quando c’è stata la possibilità di venire qui e mi ha detto di accettare. A Verona ero con Di Gaudio che mi ha consigliato di venire e mi ha detto che mi sarei trovato bene qui. Entrambi mi hanno spinto ad accettare. Ieri – continua l’ex Verona – parlavo con mia moglie e le ho detto che mi ha impressionato molto la disponibilità delle persone”.

In chiusura il terzino parla del gap in termini di punti che si è già creato con le altre squadre e delle richieste arrivate dalle altre squadre: “Mi hanno cercato altre società due settimane prima della chiusura del mercato. Avevo dato la mia parola al Palermo, che per me è fondamentale. Ci sono state delle cose da sistemare, ma non so cosa. Quando mi hanno detto che era chiusa ho fatto le valigie e sono partito per venire qui. Non dobbiamo focalizzarci su un obiettivo a lungo termine, ma pensare partita dopo partita. Siamo il Palermo, dobbiamo lottare per grandi obiettivi. Già da domenica cercheremo di colmare il gap”.