Palermo, si torna al 4-2-3-1: Recuperati Corrado e Crivello

PALERMO – In casa Palermo si lavora per preparare la sfida di domenica contro il Bisceglie. I rosanero dovranno riscattare la sconfitta interna contro l’Avellino e andranno alla ricerca del primo successo stagionale, ma non sarà per niente semplice.

Boscaglia per la sfida recupera Corrado e Crivello, pronti ad agire sulla fascia sinistra, ed è pronto a tornare al 4-2-3-1 provato durante tutto il ritiro precampionato. Sulla fascia opposta farà il suo esordio Almici che prenderà il posto di Doda non al meglio. Al centro della difesa si dovranno valutare le condizioni di Marconi fermatosi durante il riscaldamento contro l’Avellino.

In mediana non dovrebbe esserci Palazzi ancora fermo per infortunio, in caso di recupero potrebbe anche essere gettato nella mischia dall’inizio. Se l’ex Monza non dovesse recuperare sono pronti Odjer e Luperini, con quest’ultimo che ha fatto il suo esordio domenica ed è rimasto in campo per tutta la sfida.

In avanti, per i tre trequartisti, il tecnico ha l’imbarazzo della scelta. Si potrebbe rivedere dall’inzio Floriano con Santana, oppure una linea giovane con Silipo e Rauti. Il ruolo della prima punta è pure un rebus perché ci sono in lotta Lucca e Saraniti.

Il tecnico scioglierà i dubbi solo alla viglia del match.