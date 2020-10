Tre anni di ricerche, il giallo: ritrovato il corpo di Marletta

BELPASSO (CT) – Tre anni di ricerche, tre anni di appelli, tre anni avvolti dal mistero, che continua, anche dopo il ritrovamento del corpo di Nunzio Marletta. Un cinquantenne che tutti conoscevano e che, all’improvviso, era scomparso facendo perdere le proprie tracce.

Il ritrovamento del 53enne

Ad annunciare il ritrovamento del corpo del 53enne Nunzio Marletta è il sindaco Daniele Motta, che ha preso a cuore il caso fin dalla sua elezione a primo cittadino. Oggi Nunzio avrebbe avuto 56 anni. Il suo corpo, che nessuno aveva visto per tre anni, è stato ritrovato “in prossimità della Comunità nella quale si trovava ospite”.

A confermare che si tratti del corpo di Marletta è “il riscontro del DNA”, che “non lascia alcun dubbio, è lui”, annota il Comune di Belpasso.

Chi era

Artigiano, Nunzio Marletta scompare nel primo pomeriggio del 27 giugno 2017, dopo essersi allontanato dalla comunità La Grazia di Caltagirone. Viene avvistato nei pressi della frazione Piano San Paolo e due giorni dopo in una strada di campagna. Poi nessuna traccia, per tre anni.

Domande senza risposta

Come è stato possibile che nessuno, nonostante le ricerche durate diversi mesi, abbia trovato il corpo di Nunzio Marletta negli ultimi tre anni? È stato forse spostato dopo il decesso? Sono queste le domande alle quali proveranno a dare risposta gli inquirenti. “L’esame autoptico – spiegano i vertici del Comune di Belpasso – stabilirà le cause del decesso. La salma verrà consegnata domani alla famiglia per poter procedere con i funerali, in programma sabato 17 ottobre, nella Chiesa S.Antonio da Padova a Belpasso.

Il commento

“Come in tutti questi anni, oggi più che mai – dichiara il sindaco Daniele Motta – rinnoviamo la nostra vicinanza alla famiglia del nostro concittadino alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Non solo per noi, oggi è un giorno triste per la comunità Belpassese. Ciao Nunzio”.