Violento scontro sulla statale, strada chiusa: tre feriti nell’impatto

CALTANISSETTA – Ennesimo incidente stradale sulle strade siciliane. Uno scontro tra più mezzi si è verificato nel tardo pomeriggio sulla strada statale 190 “Delle Solfare”, in prossimità del chilometro 32,200, a Riesi, nel territorio di Caltanissetta. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite. “Il nostro personale è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”, precisa l’Anas.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Nella zona il traffico è rallentato, la strada è stata momentaneamente chiusa alla circolazione.