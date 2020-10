Wedding e nuove norme: “Matrimoni con 30 invitati? E’ un limite assurdo”

PALERMO – “Il mondo del wedding nel 2020 ha toccato una crisi forse mai vista in precedenza, così come il turismo ed altri settori, e sono d’accordo con il presidente Musumeci che ha sollevato una ferma critica rispetto al limite di 30 ospiti per i matrimoni”. Lo dice l’assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo Manlio Messina. “E’ un numero assurdo, quando in tante pizzerie o ristoranti e in spazi spesso più ristretti – aggiunge – è possibile trovare ai tavoli un maggiore numero di persone. Ritengo che il governo nazionale debba ripensare al limite eccessivo posto, non possiamo pensare che tutta la filiera del wedding alla quale va tutta la mia solidarietà – ristoratori, cuochi, camerieri, fotografi, video operatori – possa essere messa in ginocchio ulteriormente dalla miopia di provvedimenti come questo”.

Nella giornata di oggi il presidente Musumeci aveva già detto che “Ritengo assurdo e irragionevole il limite dei 30 invitati ai matrimoni. In Sicilia il matrimonio è una grande occasione per istituire e consolidare i rapporti di amicizia ma qui c’è un’attività imprenditoriale, quella dei catering dei ristoratori, delle dimore storiche assolutamente consolidata ormai, e rischiamo di metterla sul lastrico, perché 30 invitati in un salone di 2.000 metri quadri diventano veramente ridicoli. Ho chiesto al presidente Conte di comparare il limite degli invitati alla dimensione reale del locale in cui si deve fare l’evento – ha sottolineato Musumeci – perché se la distanza fisica interpersonale è una garanzia per evitare o per allontanare il rischio del contagio non si capisce perché debbano essere 30 in un salone di 300 metri o in un salone di 1.000 metri. Ho contestato alcune misure contraddittorie del decreto del presidente del consiglio – ha sottolineato Musumeci – e mi auguro che si voglia dare ai governatori il compito caso per caso di decidere misure anche diverse, pur nel rispetto delle linee generali che il governo deve necessariamente dare”.