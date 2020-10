Caltanissetta. Ieri mattina la carreggiata dell’ A/19 è stata “messa in pericolo” : un piccolo e innocuo beagle, forse scappato, è stato trovato spaventato e indifeso nella corsia di sorpasso in direzione Palermo. Un pericolo sia per le auto sia, soprattutto, per il povero cane.

Il cagnolino in autostrada

La polizia stradale è intervenuta tempestivamente, guidando il traffico in safety-car. Grazie a questa manovra, il cane è stato messo in salvo ed è stato fatto a salire sulla vettura della polizia, per essere poi consegnato, una volta rientrati a Caltanissetta, alla Polizia Municipale.

Rintracciato il proprietario

Grazie al lettore C. I. P. , è stato inoltre possibile rintracciare il proprietario, al quale è stato riconsegnato l’animale. La disavventura del piccolo beagle si è così conclusa per il meglio grazie all’intervento degli agenti della Polstrada di Caltanissetta.