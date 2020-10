Gli organizzatori hanno deciso di annullare il Gran Premio in programma a novembre

Anche la Formula 1 deve fermarsi a causa del Covid. Il calendario di questa stagione prevedeva un GP in Vietnam e sarebbe stata la prima storica volta, ma gli organizzatori hanno deciso di annullare l’evento.

La corsa era prevista inizialmente per aprile, dopo lo stop e la creazione del nuovo calendario è stata spostata a novembre ed era in attesa di conferme, adesso però non si correrà.

“Dopo numerose discussioni – si legge nel comunicato – tra la Federation Internationale de l’Automobile (FIA), la Formula One World Championship Ltd, l’Hanoi People’s Committee e la Vietnamese Motorsports Association (VMA), la Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) si rammarica di annunciare che il Gran Premio del Vietnam di Formula 1 sarà annullato. Questa è stata una decisione estremamente difficile ma necessaria da raggiungere in considerazione della continua incertezza causata dalla pandemia globale di coronavirus”.