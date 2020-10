AGRIGENTO – Cinquantadue contagi in un giorno, quarantasei tamponi positivi registrati nella serata di ieri e un focolaio scoperto all’interno di una casa di riposo dove si trovavano ricoverati due anziani con il covid deceduti negli scorsi giorni. E’ emergenza coronavirus a Sambuca di Sicilia, piccolo centro nella Valle del Belice, dove si registra nelle ultime ore un aumento esponenziale dei contagi. Una situazione definita preoccupante dal sindaco Leo Ciaccio che, dopo aver appreso la notizia di altri 46 tamponi positivi, ha immediatamente chiesto un briefing con il Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e con il commissario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia al fine di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della comunità.

Coronavirus a Sambuca, l’ordinanza

Il primo cittadino ha firmato già nella giornata di ieri un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura di scuole e uffici comunali presenti nel territorio limitando, fino a data da destinarsi, anche gli orari di chiusura alle attività commerciali e negozi che dovranno abbassare le saracinesche alle 18.E nelle ultime ore non viene esclusa neanche l’ipotesi di provvedimenti ancora più stringenti da parte della Regione con l’assessore alla salute Ruggero Razza che ha annunciato “la proposta per l’adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da coronavirus”. Non si esclude, dunque, la possibilità dell’istituzione di una zona rossa proprio a Sambuca. Preoccupazione legata anche ai tanti studenti pendolari – invitati dal sindaco rimanere a casa – che ogni giorno partono dal centro agrigentino per raggiungere gli istituti superiori di Sciacca e Castelvetrano occupando la totalità dei posti dei mezzi pubblici a disposizione. Già ieri il sindaco di Sambuca, insieme ai colleghi di Sciacca, Menfi e Santa Margherita Belice, aveva chiesto di evitare spostamenti in tal senso attivando la didattica a distanza. Richiesta accolta dal Liceo Scientifico Enrico Fermi, dal Liceo Classico Fazello e dall’Istituto “Don Michele Arena” di Sciacca che hanno autorizzato gli studenti pendolari a seguire le lezioni da casa fino alla giornata di domani riservando l’adozione di ulteriori provvedimenti validi per la prossima settimana.