MESSINA- Il direttore sportivo dell’FC Messina, Cesar Grabinski, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole a proposito del nuovo colpo in arrivo che corrisponde al profilo di Pablo Caballero.

“Un profilo che cercavamo da tempo. Puntiamo molto su Pablo, un profilo importante e una prima punta come si deve. Adesso sta a lui. Un giocatore che pressa, fa salire la squadra e rincorre i difensori. Per noi il mercato a oggi è chiuso, abbiamo raggiunto gli obiettivi. A meno che non ci sia qualche asso nella manica, ma per me il mercato è chiuso. Penso che l’abbondanza di scelta sia un bel problema per il mister, un bene in generale per la squadra. Servirà da stimolo agli attaccanti per fare bene”.