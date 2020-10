Fugge all’alt dei carabinieri e si schianta su una cabina dell’Enel

MARSALA (TRAPANI) – Non si è fermato all’alt dei carabinieri a Marsala (Tp) e si è schiantato con l’automobile contro una cabina dell’Enel, per poi proseguire la fuga a piedi. Ma Gioacchino Giuseppe Ragaccio, 31 anni, residente a Roma, è stato arrestato dai militari dell’Arma: era senza patente e il veicolo sul quale viaggiava era sprovvisto di copertura assicurativa. Il gip ha convalidato l’arresto e ha sottoposto Ragaccio agli obblighi di dimora nel comune di residenza e alla presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana. (ANSA)