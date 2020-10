Il Covid entra a Palazzo degli Elefanti: un consigliere positivo

L'ultima presenza in aula risale a mercoledì. Sospese tutte le attività.

CATANIA – Un consigliere comunale è risultato positivo al Covid 19. Si tratta di un esponente che sostiene la maggioranza di centrodestra. La notizia è stata comunicata ieri al presiedente dell’assemblea cittadina, Giuseppe Castiglione.

I fatti

L’ultima presenza in aula del consigliere risale a questo mercoledì. Sulla base dell’elenco presenze verrà quindi effettuato il lavoro di tracciamento dei possibili contatti. “Ho scritto al direttore della presidenza di attivare tutte le procedure previste dalla normativa”, spiega Castiglione a LiveSicilia mentre è in corso una riunione per gestire il caso.

La procedura

Adesso entreranno in campo la Protezione civile e l’Asp. E si procederà a una nuova sanificazione dei locali (che normalmente avviene già due volte a settimana).

La comunicazione ufficiale

La nota di Palazzo degli Elefanti: “L’amministrazione e il consiglio comunale stanno adottando le misure organizzative necessarie a fronteggiare il potenziale rischio di diffusione dei contagi da coronavirus, dopo che il consigliere comunale Santo Russo ha formalmente comunicato al presidente Giuseppe Castiglione di essere risultato positivo al tampone al virus Covid-19. Il Comune nella stessa giornata di oggi provvederà alla sanificazione dei locali di palazzo degli elefanti, che già viene effettuata bisettimanalmente. La Direzione presidenza del consiglio comunale si è attivata per garantite e tutelare i dipendenti comunali che lavorano a stretto contatto coi consiglieri comunali”.

“Il presidente Castiglione, inoltre, ha immediatamente disposto la sospensione in presenza di tutte attività consiliari, di aula e delle commissioni. Le sedute del consiglio e delle commissioni riprenderanno nei prossimi giorni da remoto in modalità on line”.