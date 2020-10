Il Covid incombe, annullata la mezza maratona di Palermo

PALERMO – E’ stata annullata a Palermo l’International Half Marathon, in programma domenica prossima e valida quale ultima tappa del Running Sicily-Coppa Conad, non partirà. L’annuncio a soli due giorni dal via. L’annullamento è stato disposto dal sindaco Leoluca Orlando per ragioni di sicurezza sanitaria legate all’epidemia da Covid 19. L’aumento dei contagi in Sicilia ha fatto scattare norme più severe e quindi anche la sospensione di questa gara come tutte le competizioni ciclistiche previste per il fine settimana a Palermo e in provincia.

“Purtroppo – ha detto Orlando – negli ultimi giorni abbiamo registrato una forte impennata della curva dei contagi a Palermo così come nel resto della nazione. Questo mi ha spinto a tutelare maggiormente la salute dei palermitani disponendo numerosi provvedimenti in materia”. Il sindaco ha fatto riferimento anche alla ordinanza emanata ieri che ha vietato la vendita di alcolici dopo le ore 21 davanti i locali o in strada o negli spazi pubblici. “Queste – ha proseguito Orlando – sono delle misure rigorose alle quali potranno seguirne ancora delle altre perchè dobbiamo tutti renderci conto che siamo a rischio di un picco di contagi e di morti che Palermo non si può permettere così come non si può permettere il ritorno di un lockdown definitivo” .