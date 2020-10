PALERMO – Un dipendente è positivo al Covid e l’azienda palermitana ricorre subito a misure drastiche: si tratta del bar, pasticceria e pizzeria Cremoso in via Marchese di Villabianca, che stamani ha reso noto quanto accaduto. “A tutela dei nostri clienti, comunichiamo che il nostro locale è temporaneamente chiuso per sanificazione di tutti gli interni”, si legge in un post su Facebook.

Nel dettaglio dall’attività commerciale fanno sapere che “la positività al Covid di uno degli impiegati è stata acclarata ieri, e la chiusura immediata non è stata nemmeno in discussione”. L’unico obiettivo, fanno presente, “è la tutela di clienti e personale dell’azienda”.

Così anche il resto dello staff si è già sottoposto a tampone rapido, metodo scelto perché “considerato il più veloce per avere riscontri affidabili”: dal bar informano che gli esiti finora pervenuti sono tutti negativi, e che si attendono ancora altri tre risultati per completare il giro di test. “Sarà nostra premura comunicarvi la nostra riapertura, che avverrà comunque in tempi brevi”, conclude Cremoso sul social nel ringraziare la clientela della comprensione.