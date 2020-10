Lite per una donna: ucciso un uomo, l’assassino confessa

CAMPOREALE (PALERMO) – Omicidio in piazza a Camporeale. Un giovane di 26 anni, Benedetto Ferrara, è stato ucciso ieri sera con alcuni colpi di arma nel paese in provincia di Palermo. L’omicidio è avvenuto in piazza Guglielmo Marconi a pochi metri dalla chiesa madre.

I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno fermato il presunto assassino, Michele Mulè, 28 anni, che poco dopo il delitto si è costituito in caserma, confessando di avere fatto fuoco.

Piazza Guglilemo Marconi, il luogo del delitto

Secondo una prima ricostruzione Mulè ha usato una pistola calibro 38. Almeno tre i colpi esplosi ieri sera poco dopo le 21:30 in piazza Guglielmo Marconi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Vittima e presunto omicida si conoscevano. L’ipotesi più accreditata è quella passionale. Dietro il folle gesto di Mulè ci sarebbero dei contrasti con la vittima legati alla relazione con una donna.

Il cadavere di Ferrara si trova alla Medicina legale del Policlinico dove sarà eseguita l’autopsia disposta dal pubblico ministero di turno che coordina le indagini sull’omicidio avvenuto ieri sera a Camporeale.

Sembrerebbe che l’omicidio sia stato preceduto da una lite nel corso della quale Ferarra, che aveva precedenti penali, potrebbe avere ferito il rivale.