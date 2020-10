RAGUSA – La Passalacqua Ragusa si prepara per la trasferta a Lucca. Le ragazze di coach Recupido, che si troveranno di fronte una squadra reduce da una vittoria e due sconfitte, cercheranno di dare continuità alla vittoria ottenuta nello scorso fine settimana contro Sassari.

Alla vigilia del match la guardia australiana Nicole Romeo ha parlato così: “Questa settimana incontriamo Lucca, un’altra partita molto importante per noi anche questa settimana. È stata una buona settimana di allenamento. Stiamo lavorando sull’intensità di squadra e quindi stiamo crescendo come team, stiamo imparando tutto ciò che serve per migliorare, ci stiamo focalizzando soprattutto sulla fase difensiva. Lucca ha una squadra forte, non vediamo l’ora di giocare e speriamo di vincere questa settimana”.