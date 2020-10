Spettro del secondo lockdown più minaccioso: record di contagi in Italia

Lo spettro del secondo lockdown sempre più minaccioso. Il nuovo record di 8.804 nuovi infetti, individuati grazie al livello massimo di tamponi, quasi 163 mila, porta anche il raddoppio delle vittime giornaliere, da 43 a 83. Milano con oltre 500 positivi diventa un caso e cresce la paura. In Campania il governatore De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre: solo didattica a distanza. Ma per il premier Conte chiudere così in blocco non è la migliore soluzione. Provvedimento ‘gravissimo’, secondo la ministra dell’Istruzione Azzolina. Locatelli (Cts): ‘non ci sono elementi per prevedere un lockdown, siamo ancora in tempo per invertire la rotta’.