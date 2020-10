TRAPANI – Il calcio a Trapani, almeno per questa stagione, è sparito. Il club granata era iscritto in Serie C, ma la gestione Pellino non è stata in grado di far scendere in campo la squadra che è stata esclusa viste le due mancate presenze (Casertana prima e Catanzaro poi).

Adesso in città si pensa al futuro. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del finanziere italo-svizzero René De Picciotto, che domenica, insieme a due collaboratori, sarà al “Provinciale” per assistere alla gara del Dattilo che sfiderà il Roccella.

De Picciotto sarà in città perché vuole rilanciare il calcio a Trapani, ma non solo. Lunedì mattina dovrà portare avanti una trattativa per l’acquisto di un immobile e nel pomeriggio dovrebbe incontrare il sindaco Giacomo Tranchina.

Nelle giornata di martedì De Picciotto si incontrerà con il presidente del Dattilo Michele Mazzara e la dirigenza. Fra le parti, scrive l’edizione odierna de “La Repubblica”, c’è già un accordo di massima sul prezzo del club, ma dovranno essere limitati alcuni dettagli.

De Picciotto ha le idee chiare: rinforzare la squadra, lottare per la promozione in Serie C e il prossimo anno cambiare denominazione, ma questo ultimo passo potrebbe arrivare anche prima perché il sindaco di Trapani potrebbe chiedere eccezionalmente il cambio anche in questa stagione.