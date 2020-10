AGRIGENTO – Nuovo rinforzo per l’Akragas di mister Di Gaetano, che potrà contare sull’attaccante classe ’97 Sarao Secken, proveniente dal Sora.

“L’Asd Akragas 2018 comunica l’ingaggio del forte attaccante gambiano classe ’97 Sarjo “Mario” Seckan proveniente dal Sora. Nel recente passato – si legge nella nota diffusa dal club – ha indossato, e con ottimi risultati, la maglia del Dattilo Noir con cui ha vinto il campionato approdando in serie D e siglato 25 reti nelle ultime due annate. È senza dubbio un grosso colpo di mercato messo a segno dalla Società presieduta dalla Presidente Sonia Giordano convinta delle enormi qualità dell’attaccante che vanta trascorsi in serie D con Gela ed Acireale ed in Eccellenza anche con le maglie di Folgore Selinunte e Canicattì”