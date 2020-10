FIRENZE – Lo scorso weekend molti tifosi e appassionati non hanno potuto seguire le gare del campionato di Serie C per via di alcuni problemi legati alla piattaforma Eleven Sports, che non ha permesso la totale visione delle gare. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, si è infuriato per quanto accaduto e spera non succeda più.

Nella giornata di ieri la Lega ha avuto risposte proprio da Eleven, al quale ha chiesto un piano per risolvere la questione: “Lega Pro, dopo aver più volte sollecitato, ha ricevuto da Eleven Sports un piano d’intervento che prevede la trasmissione delle gare su più piattaforme ed il contestuale rafforzamento della piattaforma streaming di Eleven.

“Da Eleven Sports mi aspetto che tutto funzioni alla perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga” dice Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro. “Oggi con una bassa percentuale d’afflusso di tifosi agli stadi, la trasmissione delle partite in streaming è l’unica alternativa che abbiamo per non perdere tifosi e sponsor. Pretendo pertanto qualità massima del servizio per tutta la durata del campionato e mi aspetto un’adeguata forma di risarcimento per gli utenti ed i club” conclude.