PALERMO – Il Palermo si prepara alla sfida di domani in casa del Bisceglie, ma Boscaglia dovrà sciogliere qualche dubbio di formazione.

Il tecnico è pronto a tornare al 4-2-3-1 ma dovrà scegliere gli interpreti giusti, in particolare in attacco. La difesa vedrà l’esordio di Almici sull’out destro perché Doda non sembra al meglio della condizione, con uno tra i rientranti Crivello e Corrado sul lato opposto. Al centro Lancini dovrebbe essere affiancato da Accardi perché Marconi e Somma non dovrebbero recuperare.

In mediana si dovrebbe vedere la conferma di Luperini affiancato da Odjer. Il tecnico comunque spera nel recupero last-minute di Palazzi che potrebbe anche essere convocato e partire con la squadra. Martin e Broh, invece, a meno di cambi dell’ultimo minuto partiranno dalla panchina.

In avanti i dubbi maggiori per l’allenatore gelese, perché si dovrà scegliere tra i “giovani” e gli “anziani”. Nella giornata di ieri, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, sono stati provati, da un lato Lucca con alle sue spalle Silipo, Valente e Rauti, dall’altro Floriano, Santana e Kanoute con Sarantini nel ruolo di prima punta.

La seduta di allenamento di oggi scioglierà gli ultimi dubbi a Boscaglia, che sceglierà chi mandare in campo domani per cercare di sbloccare l’attacco e conquistare i primi tre punti del campionato.