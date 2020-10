Piana, consegnati alla Regione i progetti esecutivi delle strade

PALERMO – Sono stati consegnati all’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone i progetti esecutivi inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali S.P. 34 di Portella della Ginestra: Piana – S.V. Palermo Sciacca per l’importo di €. 2.500.000,00; e della S.P. 95 Di Montaperto: B° Manali – B° Montaperto per l’importo di €. 1.500.000,00.

La consegna è stata effettuata dal Sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta; i progetti sono stati definiti dalla Citta Metropolitana di Palermo sotto la direzione dell’ingegner Salvatore Pampalone e del Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando.

“Così come da impegno assunto nei mesi scorsi, il Governo Musumeci – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – metterà in sicurezza i finanziamenti per le strade provinciali nell’area di Piana degli Albanesi. Come abbiamo sempre ribadito in questi tre anni di Governo, alle amministrazioni locali chiediamo lo sforzo sull’esecutività dei progetti così da impegnare subito sul territorio le risorse che la Regione detiene. Con il Sindaco Petta e la Città metropolitana si è instaurato così un proficuo confronto che, presto, porterà all’affidamento e all’avvio dei lavori di risanamento di queste strategiche arterie stradali”.

“Possiamo ritenerci soddisfatti di aver ripreso e fatto concludere con celerità il percorso di definizione delle progettazioni esecutive inerenti gli interventi sulle strade provinciali SP 34 ed SP 95 per complessivi 4 milioni di euro, le due strade sono di vitale importanza per la nostra comunità sia per raggiungere la citta di Palermo che per raggiungere le aziende agricole nei nostri feudi. Si è giunti a questo traguardo anche a seguito dell’impegno preso dall’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e dalla Città Metropolitana di Palermo. Quando si mettono in campo in sinergia Associazioni, Amministrazione Comunale e forze politiche nell’interesse della comunità i risultati vengono raggiunti” ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta.