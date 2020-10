Senza mascherina, insulta i vigili che lo invitavano a indossarla: denunciato

CALTANISSETTA – Non indossava la mascherina mentre si trovava davanti al bar con gli amici e quando è stato invitato dagli agenti della Polizia Municipale a mettersela, ha cominciato ad offenderli. Ieri sera un giovane nisseno di 20 anni è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e multato per 400 euro per il mancato uso della mascherina.

Il giovane era con tre amici, che a differenza sua indossavano il dispositivo di protezione. Quando gli agenti della Polizia Municipale lo hanno invitato a indossare la mascherina li ha offesi dicendo: “siete servi del potere”. Quando è stato invitato a mostrare i documenti il ventenne ha continuato con gli insulti fino a quando è stato portato negli uffici della Polizia Municipale dove è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. (ANSA).