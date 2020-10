Strade al buoi nel IV Municipio. Buceti: “E’ intollerabile”

CATANIA – Strade completamente al buio da anni con i residenti che minacciano di organizzare una protesta eclatante se il servizio di pubblica illuminazione non verrà ripristinato entro 48 ore. Questa la situazione in via Balatelle a Catania. Una delle tante zone del IV municipio di Catania completamente avvolta dall’oscurità con i pedoni costretti ad utilizzare torce e cellulari per farsi un po’ di luce.

“La situazione è assolutamente intollerabile e la pazienza dei cittadini si è esaurita da un pezzo – afferma il presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti – la gente ci segnala la questione da tempo perché i municipi etnei sono il “front-office” alle richieste e alle problematiche cittadine. Il problema di fondo- prosegue Buceti- è che, allo stato attuale, non possiamo dare certezze perché quello che si sta verificando in via Balatelle succede pure da anni in via Geza Kertesz , via Kolbe e via Girolamo Gravina”.

Sebbene siano state effettuate molteplici segnalazioni, ad oggi non ci sono le condizioni nemmeno per prevedere quando questo disagio potrà essere risolto. La pubblica illuminazione è un servizio che va assolutamente garantito perché si tratta di una priorità e non di un capriccio qualsiasi. Oggi le strade del IV municipio al buio rappresentano un pericolo per la gente che teme di essere scippata o aggredita dai delinquenti. Inoltre l’automobilista è costretto ad impiegare gli abbaglianti per viaggiare e deve guidare con estrema cautela perché rischia di investire il centauro o il pedone che attraversa la strada.