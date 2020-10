Tamponi per tutte le partorienti.

Tredici neonati risultati positivi al coronavirus nel reparto neonatale dell’Umberto I di Roma. Uno di loro, positivo già da l’altro ieri, è ricoverato in terapia intensiva perché è nato prematuro. Lo scrive l’edizione on line di Repubblica. Ma nel tardo pomeriggio l’azienda romana smentisce la notizia.

Secondo il quotidiano, altre tre neonati, tra giovedì e venerdì, sarebbero stati posti in isolamento nell’ospedale romano perché trovati positivi alla nascita. Ma i tamponi il cui esito si è appreso stamattina hanno rivelato altri nove casi.

L’ospedale: mamme positive, bimbi sani

Nel tardo pomeriggio, il direttore generale del Policlinico Umberto I Vincenzo Panella ha smentito la notizia, riportando una versione diversa dei fatti. “Al Policlinico Umberto I sono oggi ricoverate 5 donne Covid positive che hanno partorito neonati completamente sani. Per la totale sicurezza i neonati sono stati sottoposti a tampone risultato negativo in tutti. Allo stesso modo dall’inizio della pandemia sono sempre risultati negativi tutti i bambini nati all’Umberto I da madre Covid positiva. Si ribadisce quindi che la notizia di neonati positivi al Coronavirus presso l’Umberto I è totalmente falsa e l’Azienda si riserva di tutelare la propria immagine nelle idonee sedi e di procedere ad una denuncia per procurato allarme”.