“Violate le disposizioni anti Covid”: chiusi il McDonald’s e altri tre locali

CALTANISSETTA – Violate le misure anti Covid. I carabinieri di Caltanissetta hanno notificato i decreti di chiusura temporanea per 5 giorni, a far data da oggi, nei confronti di tre attività commerciali tutte sanzionate per violazione delle misure anticontagio. Si tratta del McDonald’s di Caltanissetta, una panineria sempre del capoluogo nisseno e un bar a Serradifalco.

Un quarto bar, a Sommatino, dovrà osservare 8 giorni di sospensione dell’attività per aver già violato in passato le stesse norme. I carabinieri hanno trovato, sia all’interno che all’esterno dei rispettivi locali, numerosi avventori sprovvisti di mascherina, non rispettando altresì il previsto distanziamento interpersonale di sicurezza. (ANSA).