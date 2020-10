Covid, contagi anche in ospedale: tracciata la catena dei contatti

Salgono a 30 i contagi registrati a Caltagirone. Un numero che potrebbe continuare a crescere per l’alta incidenza dei positivi asintomatici non ancora censiti dalle autorità sanitarie. Il dato è frutto dell’aggregazione dei numeri forniti dall’ufficio sanitario dell’Asp3 di Catania e dall’Usca di Caltagirone che, senza sosta e non senza qualche difficoltà, sta tentando di continuare a tracciare la catena di contagi in città.

La città



C’è anche qualche saracinesca abbassata di qualche attività commerciale dove i titolari, entrati in contatto con soggetti positivi, hanno dovuto chiudere il proprio esercizio, in attesa della fine della quarantena. Uno scenario che ci indietro di sette mesi. Intanto, nel primo weekend segnato dalle nuove disposizioni del dpcm, nei bar con servizio a tavolo, trovare mascherine e distanziamento è impresa ardua.



Ospedali

Notizie dal fronte ospedaliero. Dopo i positivi, in aumento, nel reparto di Cardiologia, si registrano nuovi contagi all’interno del reparto di chirurgia e un caso positivo in ostetricia. In poco meno di una settimana sono 14 i dipendenti affetti da Covid19. Programmate analisi per il personale medico e per quello paramedico.

L’Azienda sanitaria provinciale sta tracciando i contatti e coloro che sono transitati all’interno del nosocomio.

Gli accessi

Gli ospedali ritornano a far paura e il dato degli accessi ai pronto soccorso, scende di nuovo come nei mesi del lockdown. Nessun reparto Covid19 a Caltagirone sarà aperto, almeno per il momento, per far fronte alla maggiore richiesta di posti letto sul territorio provinciale. Se il quadro nella provincia però dovesse mutare, così come accaduto a marzo, l’Ospedale potrebbe dover rimettere a disposizione, oltre ai posti letti di terapia intensiva i 40 posti, utilizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio.



Per la prossima settimana, l’Usca di Caltagirone, continuerà l’attività di somministrazione dei tamponi presso i locali del Palazzetto dello Sport mentre dovrebbe essere calendarizzato, a giorni, il piano di screening di massa per tutte le scuole del territorio.