Covid, contagi nelle scuole di Porto Empedocle e Palma di Montechiaro

AGRIGENTO – Aumentano i contagi nelle scuole dell’Agrigentino, dove nelle ultime ore si sono registrati nuovi casi di coronavirus che hanno costretto i sindaci di Palma di Montechiaro e Porto Empedocle a chiudere temporaneamente due istituti. Lezioni sospese fino al 31 ottobre alla scuola media ‘Luigi Rizzo’ di Porto Empedocle, dove sono risultati positivi cinque studenti di una stessa classe. Il sindaco, dopo una valutazione con il dirigente scolastico, ha disposto la chiusura del plesso per le prossime due settimane garantendo la continuità delle lezioni con la didattica a distanza.

Una linea più soft è stata adottata a Palma di Montechiaro, dove uno studente della scuola media ‘Cangiamila’ è risultato positivo al tampone. Il sindaco Stefano Castellino ha disposto la chiusura della scuola per i prossimi due giorni al fine di effettuare l’attività di sanificazione. Salgono a 16, invece, i tamponi positivi che riguardano alunni, personale scolastico e docenti nell’ambito di uno screening che si sta effettuando a Lampedusa: tre i nuovi contagi con test che verranno eseguiti anche a Linosa.

Buone notizie, invece, arrivano da Licata dove negli scorsi giorni era risultato positivo al Covid-19 uno studente di una scuola media. Il giovane è in fase di guarigione e i tamponi effettuati sui compagni di sono tutti negativi.

Situazione più complessa a Sambuca di Sicilia che da ieri è diventata zona rossa almeno fino al 7 novembre. Sono oltre sessanta i casi di Covid-19 riscontrati in poche ore nel comune della Valle del Belice, gran parte dei quali concentrati nella casa di riposo in cui è stato scoperto un focolaio. La struttura è stata parzialmente evacuata con i casi più gravi trasferiti in strutture ospedaliere dell’agrigentino. Nelle prossime ore si valuteranno le condizioni degli altri soggetti, compresi gli operatori della struttura, tutti positivi al coronavirus.