PALERMO – Casi positivi al Covid 19 tra docenti e studenti e scatta la didattica a distanza per gli alunni della scuola media in via Del Fervore a Palermo che appartiene all’istituto comprensivo Luigi Capuana. Lo ha deciso il consiglio di istituto dopo aver appreso il caso di alcuni positivi. E dunque da domani stop alle lezioni in presenza per una settimana per tutte le classi della scuola media di via Del Fervore a Palermo. La circolare è stata firmata dal dirigente scolastico Salvatore Amata.

(ANSA).