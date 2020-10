Giocatori sottoposti a tampone: Catania regolarmente in campo

CATANIA – Virtus Francavilla-Catania, partita valida per la quinta giornata del girone C del campionato di Serie C, si giocherà regolarmente. Tutti i tamponi, effettuati in Puglia, ai quali è stato sottoposto il gruppo etneo hanno escluso ulteriori positività al Covid-19 dopo i quattro contagi (uno solo dei quali riguardante un giocatore) emersi ieri prima della partenza dalla Sicilia. La squadra di Raffaele scenderà dunque regolarmente in campo alle 20.30 al Giovanni Paolo II per affrontare la Virtus Francavilla. (ANSA).