BIANCAVILLA – Il tecnico del Biancavilla, Nicola Basile, ha parlato dopo la vittoria contro il Marina di Ragusa. Ecco le sue parole:

“Vittoria importante, siamo stati bravi e fortunati e sempre in partita. Abbiamo giocato contro una squadra che non merita questa classifica. Noi vogliamo fare punti in tutti i campi”.