Cervantes, conferenza su Benito Galdòs

Evento gratuito in lingua spagnola. Come partecipare.

Mercoledì 21 ottobre alle ore 17:00 l’Instituto Cervantes di Palermo organizza la conferenza online in lingua spagnola: “Galdós e il suo progetto creativo” per celebrare il grande scrittore e drammaturgo spagnolo Benito Perez Galdós, nel centenario della sua morte.

Galdòs, grande realista

Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 – Madrid, 1920) è una delle figure più emblematiche della letteratura realista della Spagna ottocentesca, paragonabile per importanza agli esponenti europei Honoré de Balzac, Charles Dickens, Gustave Flaubert o Giovanni Verga.

L’evento del Cervantes

Autore di romanzi storici, romanzi sociali, opere teatrali, saggi critici, Galdós ci ha lasciato un corpus di più di un centinaio di opere. Ciò che emergerà durante la conferenza sarà proprio l’analisi della coerenza che si dipana tra tutte le opere, svelando in questo modo, l’esistenza di un progetto preesistente, teorizzato in uno dei suoi primi scritti del 1870.

All’evento interverranno la filologa Yolanda Arencibia, introdotta dalla professoressa Assunta Polizzi.

Come partecipare

Per partecipare all’evento gratuito e in lingua spagnola è necessario ottenere le credenziali per accedere a Zoom inviando una mail a cultpal@cervantes.es o scrivendo alla pagina Facebook dell’Instituto Cervantes entro e non oltre le ore 12:00 del 21 ottobre 2020.