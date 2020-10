Cina, dopo il Covid è boom nell’economia: unico paese in crescita

L’economia cinese allunga il passo nella fase post Covid e segna nel terzo trimestre 2020 un Pil in crescita annua del 4,9%, in aumento del 3,2% sui 3 mesi precedenti. La produzione industriale segna un rialzo annuo del 6,9%, in accelerata sul 5,6% di agosto. Le vendite al dettaglio salgono a settembre del 3,3%, contro il +0,5% di agosto. La Cina è l’unico Paese indicato dall’Fmi in crescita nel 2020 (+1,9%).