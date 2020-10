Covid al polo tecnico di via Ausonia: chiusa anche la palestra Sperone

PALERMO – Covid al polo tecnico del Comune di Palermo in via Ausonia. Lo comunica con una nota l’amministrazione comunale. “Chiusi in via precauzionale gli uffici del Polo tecnico. La decisione – si legge nella nota – dopo la accertata positività al Covid-19 di un dipendente in servizio presso la struttura di via Ausonia. Come da protocollo adesso i locali saranno sanificati in attesa poi dell’autorizzazione dell’Asp per la riapertura.

Sempre in mattinata il Comune ha reso noto che è stata chiusa anche la palestra Sperone. La decisione è scattata dopo la accertata positività al Covid 19 di un dipendente Reset in servizio presso l’impianto. I locali come da protocollo adesso verranno sanificati.