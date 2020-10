MILMERI – Colpo del Don Carlo Misimeri che ha annunciato l’arrivo del ’99 Calivà. Ecco la nota ufficiale:

“Pippo Calivà è un nuovo giocatore della Don Carlo Misilmeri. Centrocampista palermitano classe 1999, Pippo approda in biancorosso dopo aver disputato due ottime stagioni in serie D: la prima alla Palmese e la seconda – interrotta per via del lockdown – al Marina di Ragusa. La trattativa è andata in porto in virtù dell’ennesima collaborazione tra il nostro direttore sportivo Gigi Prestigiacomo e Pietro Dell’Orzo”.