Gelsomino: “Rischio chiusura totale chioschi e paninari a Catania”

CATANIA – Il capogruppo di Italia Viva al Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Gelsomino, stamattina ha depositato presso gli uffici comunali un interpello rivolto al sindaco Dott. Bonaccorsi e all’Assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo. Visto il Dpcm del Presidente del Consiglio, emanato il 18/10/2020, che vieta ai chioschi e paninari di poter esercitare la propria attività, poiché da regolamento comunale non è permesso per tali attività avere tavoli e sedie all’esterno (Tosap), il consigliere comunale chiede una deroga e di convocare una Giunta comunale urgente per dare la possibilità a tutti gli operatori del settore di poter continuare a lavorare. Per il capogruppo tale delibera è essenziale e vitale per la vita economica di tali attività.”Mi auguro – afferma Gelsomino – che entro 48 ore la giunta comunale possa portare avanti tale proposta, cosicché gli operatori possano attrezzarsi con tavoli e sedie e non dover chiudere le proprie attività”.