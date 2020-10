Noto aspetta Bocelli per il concerto-evento

Noto, la “perla del Barocco”, diventa il 24 ottobre palcoscenico di un incredibile doppio evento, un incontro tra l’arte e la musica, con protagonisti cinque statue dello scultore Mitoraj e la voce emozionante di Andrea Bocelli.

Il cantante, con oltre 90 milioni di dischi venduti e un pubblico che spazia dai Papi alle Famiglie Reali, si esibirà in un concerto magico e coinvolgente sulle scale della meravigliosa Cattedrale di Noto.

L’evento segue la programmazione di “Noto città d’arte”, che ha visto la città protagonista di importanti mostre.

Il video di Andrea Bocelli

“Per noi è un momento molto importante”, dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, “perché nonostante l’emergenza Covid stiamo programmando la prossima stagione, e abbiamo individuato ben due ragioni per proporre questo evento nell’evento: la prima è l’inaugurazione della mostra di Mitoraj (da ottobre 2020 a febbraio 2021), che nel suo rappresentare le debolezze e le fragilità umane è perfettamente affine al periodo, la seconda è il concerto di Bocelli”.

E’ ovviamente un periodo difficile, per le arti e per il turismo, ma Noto non si ferma e, nei limiti consentiti, prosegue la sua campagna all’insegna della cultura.

Continua Bonfanti: “Prima dei due DPCM avevamo già predisposto solo 400 posti a sedere, rispettando tutte le norme anti Covid e il distanziamento. Siamo assolutamente tranquilli, perché tutto questo è stato fatto nel pieno rispetto delle norme”

Sarà un evento imperdibile e una pubblicità su larga scala delle bellezze magnetiche della Sicilia. Il biglietto sarà acquistabile online su Ticketone al costo di 160 euro.