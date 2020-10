Perseguita la ex fidanzata: bloccato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno arrestato, nella flagranza, un 42 di Acireale perché ritenuto responsabile di atti persecutori. Alcuni giorni fa una casalinga 42enne aveva denunciato ai militari della Stazione di Guardia i maltrattamenti e le botte che, con costanza, aveva subito dall’ex compagno nel corso dei due anni di convivenza, già interrotta una ventina di giorni prima.

I fatti

Quest’ultimo però ha continuato a perseguitare la donna pedinandola e tempestandola di telefonate. La donna, nella serata di domenica, si trovava in auto quando si è accorta della presenza dell’autovettura dell’ex compagno il quale, a breve distanza, la seguiva nella rotonda sita sulla SS. 114 in prossimità di un noto centro commerciale. Grazie al contatto telefonico che il maresciallo le aveva lasciato in caso di eventuale necessità, la donna mentre era terrorizzata alla guida della propria autovettura ha così chiamato il militare che, senza interrompere la conversazione, le ha fornito indicazioni sul percorso da seguire sino a che i due veicoli sono stati incrociati dalla macchina dei Carabinieri che sono subito intervenuti, bloccando l’autovettura dell’uomo sulla via Nazionale il quale, poi, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Noto (SR).