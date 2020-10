Trovato in possesso di 59 dosi di droga: pusher finisce in manette

GRAMMICHELE – I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno denunciato un 23enne di origini gambiane, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I militari erano impegnati in un servizio di controllo per le vie del centro cittadino quando hanno notato la presenza del giovane extracomunitario, loro vecchia conoscenza, sottoponendolo ad un controllo dal quale è emerso il suo possesso di una dose di marijuana, già pronta per la vendita al minuto. Il confezionamento della droga, però, ha ragionevolmente indotto i militari ad effettuare una perquisizione nell’abitazione in uso al medesimo, che risulta essere irregolare sul territorio italiano, dove hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 59 dosi della medesima sostanza stupefacente e confezionata con le stesse modalità.