CATANIA – Ben 202 positivi in più al coronavirus, sono stati scoperti nelle ultime 24 ore. Merito soprattutto dei tamponi a tappeto, disposti da molte aziende e dalla Regione.

Catania registra, ancora una volta, uno degli incrementi più significativi della Sicilia.

La zona rossa

Randazzo, a causa del boom dei contagi, è stata dichiarata zona rozza dalla Regione. Un caso seguito con attenzione dal Prefetto Sammartino, che ha convocato il comitato per l’ordine e sicurezza in videoconferenza. Ci saranno quattro posti di controllo vigilati h24, in campo Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Polizia Provinciale, Polizia di Stato, esercito e Corpo Forestale

L’analisi

Castorina fisico teorico che monitora i dati per conto dell’università etnea, ha analizzato gli incrementi giornalieri dei contagi e il numero dei ricoveri. “La crescita è esponenziale”, ha detto. Nello studio, tradotto in inglese, che riguarda tutta l’Italia e la Sicilia in particolare, è stato ipotizzato, sulla base degli incrementi, la possibile crescita dei positivi e di coloro che necessitano di cure in ospedale. LEGGI L’APPROFONDIMENTO

I dati nazionali

Risalgono i nuovi casi di positività al coronavirus nel resto d’Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.874 i contagiati (ieri erano stati 9.338). I tamponi effettuati sono stati 144mila. Sono 89 i deceduti (ieri 73).

Scende al 7,5% l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono stati 144.737. Sono 142.739 le persone attualmente positive al Covid in Italia (8.736 in più rispetto a ieri). Di queste, 8.454 (+778) sono ricoverate nei reparti ordinari mentre 870 (+73) sono in terapia intensiva: 123 sono in Lombardia e stesso numero anche nel Lazio, 91 in Campania, 78 in Emilia Romagna, 77 in Sicilia e 62 in Piemonte. I decessi hanno raggiunto quota 36.705 (+89) e i guariti sono in tutto 255.005 (+2.046). I contagiati totali in Italia sono 434.449.

Leggi i dati regionali