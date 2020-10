Norme per il Coronavirus non rispettate: chiusa la piscina comunale

PALERMO – La guardia di finanza ha chiuso la piscina comunale di Palermo per mancanza del rispetto delle norme anti Covid.

E’ scattata anche la segnalazione per la sanzione prevista per la violazione delle misure per contenere il Covid. Da quanto si apprende sembra che sia stata accertato il mancato controllo dell’acqua. E’ stata disposta la chiusura dell’impianto per cinque giorni.

“Le forze dell’ordine hanno riscontrato l’assenza di una certificazione mensile relativa alla qualità dell’acqua. Il capo impianto ha fatto presente che la procedura di rinnovo del certificato è stata avviata già la settimana scorsa ma che a seguito delle diverse chiusura dell’impianto per covid non si è potuto terminare la procedura in tempo”, dice il Comune di Palermo. (ANSA).