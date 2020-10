Palermo, Boscaglia conferma il 4-2-3-1 e cerca la vittoria

PALERMO – Oggi per il Palermo è obbligatorio vincere. I rosanero, per la 6^ giornata di campionato, si troveranno di fronte la capolista Turris e sanno di non potersi permettere un altro passo falso.

La sconfitta subita a Bisceglie (la terza in quattro giornate) scotta. La squadra di Boscaglia è all’ultimo posto in classifica con un solo punto e deve assolutamente rimediare. Oggi potrà contare, per la prima volta in stagione, sul sostegno dei tifosi che saranno ammessi al “Barbera” e questa potrebbe dare una grossa mano.

Per la sfida il tecnico conferma il 4-2-3-1 visto nell’ultimo turno di campionato. In porta ci sarà Pelagotti, in difesa dovrebbe essere confermato Almici sull’out destro e Corrado su quello opposto; al centro il rientrante Somma sarà affiancato da Crivello preferito a Lancini perché, come detto dal tecnico dopo la sfida contro il Bisceglie, lì ha bisogno di un giocatore mancino.

In mediana confermassimo Odjer che sarà affiancato da Broh pronto a fare l’esordio dal primo minuto. Ci sarà anche Luperini, che sarà avanzato sulla linea dei trequartisti. Insieme all’ex Trapani pronti Silipo e Floriano, rispettivamente sull’out destro e sinistro. In avanti la punta dovrebbe essere Rauti, che andrà per la terza da titolare ma questa volta farà il suo ruolo naturale.