Un carico di 700 chili di sigarette: inseguimento e quattro arresti

PALERMO – I finanzieri di Palermo hanno arrestato quattro persone e sequestro 700 chili di sigarette di contrabbando.

L’operazione, in collaborazione con la componente aeronavale del Corpo e il supporto del Reparto territoriale di Trapani, è avvenuto a Tre Fontane, frazione del comune di Campobello di Mazara.

Le pattuglie del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo hanno notato gli strani movimenti di due uomini a bordo di un motoscafo di 8 metri.

Il video del blitz

Lo hanno seguito via mare e dall’alto con un elicottero. A bordo vi erano erano tre tunisini e un mazarese e 700 chili di sigarette marca “Oris” e “Pine” importate dal Nord-Africa. Una volta vendute, avrebbero fruttato oltre 100.000 euro. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Marsala.

“Il Mare Mediterraneo si conferma uno dei bacini mondiali maggiormente interessati dai traffici illeciti – si legge in una nota della finanza -. In questo scenario, la Guardia di Finanza svolge il suo ruolo esclusivo di ‘polizia del mare’, potendo sfruttare le potenzialità di un dispositivo integrato tra la componente investigativa territoriale e quella aeronavale, costiera e di altura, tanto per il controllo delle frontiere esterne, quanto per la difesa degli interessi economico-finanziari del Paese e dell’Unione Europea”.